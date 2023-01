Serie A 2022-2023, Napoli-Juventus: le probabili formazioni

13-01-2023 08:19

Ci siamo: prima contro seconda stasera alle 20:45 al Maradona. Il Napoli per far precipitare la Juventus a -10, i bianconeri per tentare di proseguire la rimonta e avvicinarsi fino al -4. E’ big-match, con gli azzurri al gran completo, mentre i bianconeri sono sempre senza Cuadrado, Pogba e Vlahovic. Allegri è stuzzicato dall’idea di partire con Chiesa dal primo minuto, ma una formazione più conservativa prevede l’utilizzo di McKennie. Dato in ripresa, a Paredes potrebbero venir date le chiavi del centrocampo. Spalletti ha solo dubbi tecnico-tattici: Olivera o Mario Rui? Zielinski oppure Elmas? Politano o Lozano?

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All.: Allegri.