Juve, Vlahovic opzione per il 2022 ma non solo: le idee di Madama

“Non faccio promesse che non posso mantenere”. Con queste parole il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla del rinnovo dell’attaccante classe 2000 Dusan Vlahovic, protagonista in questo inizio di stagione con tre gol a referto.

Basta poco per alimentare il mercato, e le parole del patron della Viola non sono di certo passate inosservate, con la trattativa tra il serbo e la società che diventa sempre più impegnativa anche per la grande quantità di club interessati, italiani ed esteri, ad ingaggiarlo al termine di questa stagione sportiva. L’Atletico Madrid ha già provato in estate a portarlo in Liga, mentre in Serie A sia Milan che Inter ma anche la Juventus sarebbero state disposte a fare follie pur di aggiudicarselo.

Nonostante i rossoneri stiano per perdere un pezzo da 90 come Zlatan Ibrahimovic a fine campionato, logorato nel fisico dalla non trascurabile età, secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia la squadra più agguerrita nei confronti del numero 9 della Viola è sempre la Juventus. Il sito Paolobargiggia.it rilancia alcune indiscrezioni, riprese anche da calciomercato.com, secondo le quali Madama avrebbe intenzione di allestire un vero e proprio tridente da sogno in vista dell’inizio della Serie A 2021/2022.

Nello specifico, oltre al rinnovo di Paulo Dybala e all’acquisto di Dusan Vlahovic, nei sogni di Cherubini ci sarebbe ancora l’idea di portare a Torino Mauro Icardi, che attualmente non sta trovando molto spazio al PSG e, come riferito anche dalla sua compagna-agente Wanda Nara, sarebbe desideroso di tornare in Italia dopo la fine della sua avventura all’Inter.

I prossimi mesi si prospettano infuocati, ma sembra che dopo il calciomercato deludente di questa estate i bianconeri abbiamo intenzione di rifarsi con gli interessi.

OMNISPORT | 17-09-2021 23:20