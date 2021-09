Mercato Juventus: notizia dalla Spagna spaventa i tifosi

Secondo la maggior parte dei tifosi, i problemi emersi in avvio di stagione – ma anche in quella passata – nella Juventus sono dovuti alla scarsa qualità a disposizione di Max Allegri a centrocampo. Il calciomercato bianconero s’è fermato all’arrivo di Manuel Locatelli, mentre i supporter della Juve speravano in un altro colpo e che ora si augurano possa essere compiuto a gennaio.

La notizia dalla Spagna

Dalla Spagna, però, arrivano notizie riguardanti non il centrocampo, ma l’attacco: secondo Diario Gol, infatti, la Juventus starebbe monitorando con attenzione Ousmane Dembelè, attaccante esterno del Barcellona che a giugno 2022 vedrà scadere il suo contratto.

La Juve segue il giocatore, che piace anche in Premier League, e potrebbe decidere di metterlo sotto contratto a parametro zero per la stagione 2022/23.

I tifosi bocciano Dembelè

La notizia su Dembelè, però, non è stata ben accolta dal tifo juventino: per alcuni il giocatore è un’altra scommessa, per altri non è semplicemente ciò che serve alla squadra. “È difficile peggiorare questa Juve, ma lui é uno dei pochi che potrebbe riuscirci”, commenta con amarezza Marco su Facebook.

“Questo non è buono neppure rifatto con il sugo, come si dice in Toscana”, aggiunge Ferdinando, bocciando del tutto Dembelè. “È scarso, rotto e in campo praticamente fa nulla: perfetto per noi”, scrive Carlo con sarcasmo.

Per Alberto, invece, Dembelè potrebbe ricalcare la carriera in bianconero di un altro attaccante che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi juventini: “Dembelè è Douglas Costa 2, il ritorno”, scrive ricordando la tendenza agli infortuni del brasiliano.

Giorgio, infine, riporta la questione a un problema tattico: “Delle qualità e dell’affidabilità di Dembelè non voglio neanche parlare – conclude il tifoso – ma che ce ne facciamo di un altro attaccante esterno quando abbiamo bisogno assoluto di un regista?”.

