16-10-2022 08:53

La Juventus rialza la testa. Nel derby con il Torino i bianconeri riescono a trovare con grande determinazione e grazie al gol di Vlahovic una vittoria che vale molto più dei tre punti che si aggiungono alla classifica. La squadra di Massimiliano Allegri chiude tre giorni di fortissime polemiche con un successo contro i granata ma molti problemi rimangono e rischiano di agitare anche l’immediato futuro.

Juventus: Vlahovic salva Allegri

La vittoria nel derby arriva grazie al gol di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, arrivato a Torino lo scorso a gennaio, ha avuto un avvio di campionato e di stagione complicato come tutta la formazione bianconera. In tanti avevano messo in evidenza il suo atteggiamento contro il Maccabi come di un giocatore che non fosse impegnato al 100% per uscire da questo momento di crisi insieme ai suoi compagni. Nel derby è arrivata la risposta che i tifosi si aspettavano con un gol pesantissimo e la dimostrazione di tutto il suo talento.

Juve: fa discutere l’esclusione di Bonucci

La decisione di Massimiliano Allegri di escludere dalla formazione titolare Leonardo Bonucci fa discutere. Il capitano è uno dei veterani, uno dei pochi rimasti, nello spogliatoio bianconero e in una gara di grande importanza come il derby di ieri era lecito aspettarsi la sua presenza in campo dal primo minuto. Tanti addetti ai lavori sostengono che Leo non sia più una parte centrale del progetto e che nel corso delle ultime settimane siano emersi anche dei problemi con Allegri.

Juventus: scoppia il caso Bonucci ed è polemica

Leonardo Bonucci comincia il suo derby dalla panchina e sul web c’è chi è pronto a sostenere che tra il difensore ed il tecnico toscano sia rottura, al punto che il capitano potrebbe decidere anche di lasciare Torino a gennaio per accasarsi al Tottenham di Antonio Conte. Voci che alimentano subito la polemica con tanti fan della Juventus che sembrano pronti a scaricare il giocatore: “Andasse un po’ dove gli pare. Bisogna vedere se se lo prendono”, sostiene Last. Mentre per Miki la colpa è di Allegri: “Credo che ormai lì dentro siano rimasti in pochi a non aver rotto con il Vate Allegri”. Mentre Matteo scrive: “Conte è diabolico: si prende un centrale-toppa utile per questi 6 mesi e l’anno prossimo non se lo ritrova a rompere le scatole quando deve cominciare il nuovo progetto alla Juve”.