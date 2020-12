Juve, Zampini: "Non avete imparato niente", bufera social

La vittoria della Juventus sul Barcellona potrebbe essere stato il vero spartiacque della stagione bianconera. La scintilla che mancava alla squadra di Pirlo per sbloccarsi sul piano del gioco e della convinzione prima che del risultato. Una prestazione convincente che ha portato con se qualche sassolino dalla scarpa che i tifosi della Vecchia Signora si sono tolti nell’immediato post partita. Come ad esempio Massimo Zampini che ha sfogato tutta la sua juventinità in un breve video su Sportmediaset.

Juve al Barcellona: “Ve lo abbiamo portato”

La rivincita, si suol dire, è un piatto che va gustato freddo. La Juventus ha saputo aspettarla nei confronti del Barcellona prendendosi in una notte quanto la squadra di Messi si era presa a Torino lo scorso 29 ottobre in contumacia Ronaldo. La guerra eterna per il GOAT ieri ha visto CR7 prendersi la scena del Nou Camp in casa del suo eterno rivale. Due gol e una vittoria valsa il primo posto nel girone. “Ve lo avevamo promesso e ve lo abbiamo portato” ha twittato la Juve sul suo profilo ufficiale riferendosi appunto alla supremazia, ieri, di Ronaldo su Messi.

Zampini: “Mai dare la Juve per morta”

A guidare la truppa degli juventini sui social è ovviamente il tifoso doc e opinionista Massimo Zampini che ha dapprima sottolineato tutta la sua gioia in un tweet “Più di 3000giorni così e non avete ancora imparato a non dare mai per morta la Juve. Tutti fantastici, forza Andrea e forza ragazzi!”. Concetto sviscerato subito dopo in un video pubblicato su Sportmediaset in cui se la prende con tutti i detrattori della prima ora della sua Juve dopo qualche scialba prestazione in campionato: “Ce l’ho con chi aveva fatto già l’ennesimo funerale alla Juventus dandola per morta, ma dico? Non avete ancora imparato? Detrattori ma anche tifosi della Juve dopo 3000 giorni di dominio in Italia e di grandi prestazioni in Europa, al netto delle partite contro Ajax e Lione, non avete imparato che la Juve bisogna aspettare per darla per morta?”

Zampini continua il suo monologo, un fiume in piena: “La scemenza poi che alla Juve in Europa non danno i rigori, perdi col Barcellona, gli arbitri non sono a favore… poi vai al Nou Camp e ricevi lo stesso numero di rigori che prendi in Italia, 2 ma in 9 gare di campionato… e quindi godiamocela questa serata. Lasciamoglielo fare il funerale a Pirlo bollato come incapace, Bonucci bollito come tutta la vecchia guardia, Arthur centrocampista non all’altezza, Ronaldo che non è quello vero, vero? Godiamocela questa serata!”

Juve, Zampini contro haters e detrattori: putiferio web

Il video di Zampini ovviamente provoca la risposta sui social di juventini e antijuventini. Tutti i bianconeri sono dalla parte del loro “fratello” con frasi del tipo “sei un grande”, “hai proprio ragione la Juventus non muore mai”, “ma lasciamoli stare che è tutta gente frustrata che non vince nulla da anni”. Qualche voce fuori dal coro però c’è e attacca il mondo Juve: “Ma cosa avete fatto poi? Se beccate un Lione o un Ajax qualsiasi andate fuori come gli anni scorsi” provoca qualcuno; “ovvio abbiate fatto una grande prestazione, non era una finale” rincara la dose un altro e ancora su CR7 “Ronaldo, peggiore in campo, praticamente ha calciato solo i rigori….ma se sta bene a voi…”

SPORTEVAI | 09-12-2020 09:19