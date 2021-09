Juventini pronti a salutare un altro big: "Parta pure, ha deluso”

Afflitta da enormi problemi in campo, la Juventus continua a essere disturbata anche da nuove voci di mercato. Secondo diversi media inglesi, infatti, a fine stagione i bianconeri potrebbero salutare anche un altro dei giocatori acquistati a suon di milioni sotto la gestione Paratici: Matthijs De Ligt.

Anche De Ligt verso l’addio

Il giovane difensore olandese fu acquistato dall’Ajax per 85 milioni di euro nel luglio 2019 e all’epoca firmò un ricco contratto da 8 milioni netti più 4 di bonus fino al 2024. A oggi, dopo la partenza di Ronaldo, De Ligt è il giocatore più pagato della Juventus, un fattore che non viene visto di buon occhio dai tifosi: molti ritengono che il difensore non abbia dimostrato di valere quello stipendio.

Gli juventini aprono alla cessione

E così di fronte alla notizia dell’interesse per De Ligt da parte di Chelsea, Liverpool e Real Madrid non sono pochi coloro pronti ad aprire a una cessione. “De Ligt non vale né lo stipendio né il prezzo che abbiamo pagato per lui”, commenta secco Carlo. “Speriamo che parta. In due anni ha fatto solo disastri. Ciambellone”, aggiunge Ivano. “De Ligt è da vendere subito, prima che il prezzo del suo cartellino crolli”, spiega Michele guardando al bilancio dei bianconeri.

Paolo commenta amareggiato: “’Sto tizio ha fatto due partite buone in carriera, quelle contro di noi con l’Ajax”. “De Ligt s’è dimostrato un bidone sopravvalutato creato ad arte dai giornali”, il parere severo di Giancarlo. “Bidone? Ora non esageriamo”, risponde Elena.

Più che sul valore del giocatore, Donato ricorda agli altri juventini che la società dovrà vendere De Ligt per esigenze di bilancio: “Il prossimo anno quasi sicuramente andrà via, anche perché il suo stipendio è pesante. La Juve è molto indebitata, quello che ci aspetta è una lunga attraversata del deserto nei prossimi anni”.

SPORTEVAI | 13-09-2021 11:53