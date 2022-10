02-10-2022 22:34

Il momento difficile non è ancora passato ma ora si intravede una luce in fondo al tunnel. La Juventus strapazza il Bologna anche senza entusiasmare ma finalmente mette in mostra tutto il talento di una rosa costruita per vincere lo scudetto e che fino a questo momento non è riuscita a rispondere alle aspettative.

Vlahovic-Milik: la coppia della speranza

La serata dell’Allianz Stadium si apre con una nuova formazione presenta da Massimiliano Allegri che presenta una squadra con la coppia “pesante” Milik-Vlahovic. Una mossa che si rivela vincere visto che i due giocatori vanno a segno e giovano una gara di grande livello. E per i tifosi della Juventus è il momento di nutrire qualche speranza per il futuro: “Ero forse l’unico ad essere contento dell’acquisto di Milik, giocatore importante”, commenta Josse. Anche Vincenzo esalta il polacco: “Per quello che fa e dà e come si comporta in campo. Milik meriterebbe di fare due gol a partita”.

Juventus, Allegri resta ancora in bilico

Nonostante la vittoria i tifosi bianconeri sembrano non intenzionati a perdonare Massimiliano Allegri per il difficile inizio di campionato: “Non è che se vai una partita buona ogni 10 devi essere considerato un buon allenatore”, sostiene Cheisa. Anche Vincenzo è negativo: “Risultato giusto causa Bologna assente, la Juve vince grazie alle individualità dei singoli. Continua a vedersi il non lavoro di Allegri”.

Allianz Stadium deserto: la polemica impazza sui social

Il momento difficile della Juventus ha allontanato anche una parte della tifoseria come dimostrato dal pochissimo pubblico presente per assistere alla gara contro il Bologna. Un effetto visivo che ha fatto arrabbiare tanti sostenitori della Vecchia Signora: “Indipendentemente da come gioca la squadra, lo stadio deve essere sempre pieno, questo è il tifo. Anzi è proprio nei momenti difficili che i nostri tifosi dovrebbero essere con la squadra”, scrive Mauro. Mentre Vera commenta: “Non c’è bisogno di uno stadio strapieno per far sentire la vicinanza della Juve. Bastano quei pochi che stasera lo stanno facendo per uno stadio intero. Questo è amore per la Juve”.