Come giocherà domani la Juventus contro il Bologna? Allegri oggi potrebbe dare qualche indicazione in conferenza: i recuperi di diversi giocatori (anche se mancheranno comunque Di Maria e i lungodegenti Pogba e Chiesa) consente al tecnico di poter fare scelte meno forzate ma l’impressione è che si vada verso un 3-5-2 con la coppia d’attacco composta da Milik e Vlahovic, reduce da gol e belle prestazioni con la Serbia.

Milik pubblica foto assieme a Vlahovic: messaggio ad Allegri?

Ovviamente favorevole a questa ipotesi è proprio Arkadiusz Milik, che su Instagram ha pubblicato un post abbastanza esplicito, che suona quasi come un consiglio ad Allegri, ovvero una foto che ritrae l’ex attaccante del Napoli sorridente a colloquio con lo stesso Vlahovic prima dell’allenamento, il tutto corredato da un’eloquente didascalia, “Partner in crime”, con tanto di emoticon e due pallini bianconeri.

Milik e Vlahovic finora hanno segnato 7 gol nella Juve

I due bomber (in stagione finora ha segnato tre gol Milik mentre ne ha fatti quattro Vlahovic) sono stati schierati contemporaneamente in campionato solo per 54 minuti (9′ contro la Roma e 45′ contro la Salernitana, quando proprio Milik segnò il celebre gol del 3-2 poi annullato). In Champions Allegri ha schierato i due giocatori insieme dall’inizio tanto contro il Psg che contro il Benfica, salvo sostituire Milik rispettivamente al 68’ e al 70’.

I tifosi votano per la coppia Milik-Vlahovic

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Un bacio a chi non ti voleva alla Juve, non dimentico”, oppure: “Che coppia bellissima. Chissà cosa fareste insieme con allenatore vero” e ancora: “Che belli siete uno spettacolo”, e poi: “è l’ora di spaccare le reti” e anche: “Bravo Arek spiegagli come si stoppa il pallone”.

Non mancano commenti ironici: “Chissà che voglia hanno di rivedere Allegri” oppure: “C’è anche Candreva ma non si vede” e poi: “abbiamo bisogno dei vostri gol”. C’è chi scrive: “Complici per la ripresa della Juve? o complici a piangere?” e infine: “I due bro stanno pianificando come mangiarsi tutti i Goal così da far volare quella specie di allenatore. Dai dai ragazzi”.