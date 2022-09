28-09-2022 09:45

La Juventus è pronta a ripartire. Dopo un inizio di stagione fallimentare, i bianconeri sono chiamati a cambiare passo, già a partire dalla prossima sfida di campionato, interna, con il Bologna.

Juventus, Vlahovic rinfrancato dal gol alla Norvegia

Abbondantemente criticato in Italia per le sue ultime uscite (in cui non ha certo brillato), Dusan Vlahovic si è ritrovato in nazionale. Nella sfida con la Norvegia, ha fatto decisamente meglio di Erling Haaland e, soprattutto, è tornato a segnare (grazie all’altro bianconero Filip Kostic).

Una rete importante per ritrovare il feeling con il gol e recuperare più fiducia nelle proprie (enormi) potenzialità. Ora toccherà a Massimiliano Allegri metterlo nelle condizioni migliori per rendere alla grande anche in bianconero.

Juventus-Bologna, Allegri recupera quattro pedine

Angel Di Maria non ci sarà (squalificato), così come i lungodegenti Federico Chiesa (vicino al rientro) e Paul Pogna, quest’ultimo ha come obiettivo quello di tornare nella sfida di Champions League con il Benfica.

Tuttavia, Max Allegri ha di che sorridere. Domenica, nella delicatissima sfida con il Bologna, potrà contare su quattro pedine importanti per il suo scacchiere, ovvero Wojciech Szczęsny (apparso in grande forma con la maglia della nazionale polacca), Adrien Rabiot, Manuel Locatelli ed Alex Sandro. Quattro recuperi che permetteranno al tecnico bianconero di avere più scelte di formazione.

Juventus, la rinascita parte dalla sfida con il Bologna

Dopo sette turni di campionato, la Juventus è ottava in classifica a quota 10 punti, a -7 dal duo di testa formato da Napoli e Atalanta. Max Allegri non può più sbagliare, a partire dalla sfida con il Bologna, da vincere a tutti i costi.

Dal 2 al 15 ottobre, di fatto, si capirà se la Juventus ha la forza di rialzarsi. In campionato è attesa dalle partite con Bologna (in casa), Milan e Torino (entrambe fuori casa) mentre, in Champions, ci sarà la doppia sfida con il Maccabi Haifa. Cinque finali per la Vecchia Signora, cinque sfide per delineare il proprio futuro e quello di Max Allegri.