Juventus: Federico Chiesa verso la panchina con il Milan

26-09-2022 00:01

Federico Chiesa potrebbe presto tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo. Nel mirino per l’azzurro c’è la sfida contro il Milan dell’8 ottobre, pur dalla panchina. La speranza per l’ex calciatore della Fiorentina è quella di sperare in una convocazione dopo nove mesi. La Juventus spera di poter contare presto su Chiesa come se fosse un nuovo acquisto, anche se per rivederlo ai livelli pre-infortunio si dovrà aspettare l’anno nuovo.