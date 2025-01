Juventus, Adani torna a citare Allegri e scatena gli sberleffi del popolo bianconero

Su Instagram l'opinionista prende un giro un motto caro all'ex tecnico di Madama ma i tifosi gli rinfacciano i risultati che sta facendo Thiago Motta

Un po’ gli manca, forse molto. Max Allegri era il bersaglio preferito di Adani. Non c’era partita della Juve in cui non si “divertiva” a sottolinearne le storture nel gioco, le incongruenze tattiche, gli errori. Una storia nata con un aspro botta e risposta a distanza e continuata con frecciate continue. Ora che Allegri non allena, per Adani sta diventando sempre più difficile difenderne l’erede e l’ultima sua uscita sui social ha scatenato un vespaio.

Adani e la difesa di Thiago Motta

Adani ha abbracciato la filosofia di gioco di Thiago Motta sin dall’inizio della sua avventura in bianconero: inevitabilmente ha dovuto riconoscere le difficoltà che l’ex Bologna ha incontrato e sta incontrando per strada ma ha sempre avuto una parola buona per l’italo-brasiliano. Tutt’altro atteggiamento rispetto a quello avuto con Allegri. Ora che per la Juve le cose si stanno mettendo davvero male Adani ha comunque trovato il modo di burlarsi di Allegri in una delle sue stories su Instagram, riprendendo un antico tormentone.

Il post di Adani

L’ex difensore ha postato un video in cui lo si vede camminare per strada e dire: “Domanda ma non era semplice? Il calcio non era semplice? La verità è che comunque la si veda il calcio non è semplice”. Chiaro il riferimento al vecchio tormentone di Allegri ma i tifosi della Juve non la prendono bene.

I tifosi attaccano Adani sul web

Fioccano le reazioni: “Viva Thiago El futbol Motta, giusto?” e poi:: “Scusi ma padre tempo che dice alla Juve ???” e anche: “Padre tempo che fine ha fatto?” e poi: “Ora di chi è la colpa se la Juve gioca così male?” e ancora: “La comunicazione inizia dall’ascolto. Tu parli tanto e ascolti poco. Una buona comunicazione prevede quantomeno l’assenza di pregiudizio, e tu ne hai molto. Tu sei quanto di più lontano ci possa essere dalla buona comunicazione”.

C’è chi scrive: “Non rimpiango Allegri, ma Thiago Motta sta facendo peggio di Delneri” e anche: “Padre tempo opera in silenzio. Juventus senza Allegri e con 200 milioni di mercato. Al 20 esimo posto in Europa” e poi: “Com’era la storia di Motta alla Juventus??? Vai a zappare la terra che il calcio non è per te”.

Il web è scatenato: “Tanta modestia nei suoi contenuti e nelle sue parole, poca umiltà. Il leader comunicativo ha cultura dell’errore , accetta feedback, cambia idea , chiede scusa . Allontanato da Vieri ( imprenditore di successo con i fatti) , accusato da Allegri (allenatore vincente con numeri inequivocabili ) asfaltato da Caressa uno dei migliori giornalisti sportivi italiani per curriculum)” oppure: “Toc toc chi è? Sono Max Allegri ho vinto 12 trofei e tu 0 Lele” e infine: “Dovresti chiedere scusa 1000 volte ad Allegri!”.