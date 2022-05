Juventus, Agnelli e Arrivabene nel mirino dei tifosi

17-05-2022 00:00

Serata di addii in casa bianconera. Giorgio Chiellini e Paulo Dybala lasciano la Juventus dopo tantissimi anni di permanenza (17 per l’italiano sette per l’argentino), lasciando un buco enorme nel cuore di tutti i tifosi.

La rabbia dei tifosi si è scagliata, nel corso della gara contro la Lazio, nei confronti del presidente Andrea Agnelli e di Arrivabene, i due principali colpevoli della non permanenza di Paulo Dybala, evidentemente il più amato dai tifosi. Si preannuncia un’estate davvero complicata per la dirigenza bianconera, con gli uomini mercato chiamati a colmare un vuoto davvero importante.

