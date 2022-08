15-08-2022 08:27

Il grande giorno è arrivato. Oggi, all’Allianz Stadium (20:45), la nuova Juventus di Max Allegri farà il suo esordio in campionato ospitando il Sassuolo. Tra infortunati, squalifiche e, soprattutto, acquisti non ancora perfezionati, sarà una Juventus incompleta.

Juventus, ad Allegri mancano tanti tasselli

Contro il Sassuolo, Max Allegri dovrà fare a meno di diversi elementi. Oltre agli infortunati Paul Pogba, Federico Chiesa, Wojciech Szczęsny e Kaio Jorge, non ci saranno neppure gli squalificati Adrien Rabiot (sempre più vicino al Manchester United) e Moise Kean.

Inoltre, la rosa bianconera non è ancora completa. Di fatto, mancherebbero ancora un difensore, un centrocampista e un attaccante per far felice Max Allegri e permettergli di avere tutte le opzioni che va cercando.

Juventus, il Barcellona riflette su Depay

Memphis Depay potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore (biennale a sei milioni di euro a stagione). Mancherebbe solo il via libera del Barcellona.

Dalla Spagna filtra ottimismo. Il club blaugrana ha bisogno di liberarsi di contratti in esubero. Il problema è trovare il modo di “salutare” l’olandese senza svenarsi (l’entourage di Memphis Depay vorrebbe una buonuscita). Si attendono novità a stretto giro.

Juventus, il difensore solo se ci sarà un’occasione

Se per Leandro Paredes, la Juventus è pronta a fare uno sforzo (si attende solo l’addio di Adrien Rabiot e la soluzione del caso Arthur), per il difensore, la sensazione è che i bianconeri si attiveranno solo se ci sarà un’occasione da prendere al volo.

Non ci sarebbe la volontà di fare investimenti importanti per aggiungere un nuovo difensore al pacchetto difensivo e, prima, si vuole capire anche quale sarà il futuro di Daniele Rugani. Insomma, il mercato bianconero è in piena evoluzione. Nel frattempo c’è da cominciare con il piede giusto la stagione. Tutte le altre big non hanno tradito alla prima, la Juventus non vuole restare subito indietro.

