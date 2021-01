Juventus: Alex Sandro positivo al Covid-19, è già in isolamento

La Juventus ha annunciato la positività al Covid-19 di Alex Sandro. Il difensore brasiliano è sintomatico, seppur lievemente, ed è già in isolamento. Ecco il testo del comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei bianconeri.

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Brutta tegola per i bianconeri a due giorni dalla grande sfida di San Siro contro il Milan del giorno dell’Epifania, nella quale probabilmente Andrea Pirlo ancora una volta non potrà disporre nemmeno di Alvaro Morata, già out ieri contro l’Udinese per un risentimento muscolare. La Vecchia Signora era stata la prima squadra ad avere tra le sue fila un positivo al Covid, ossia Daniele Rugani, ora in prestito al Rennes, prima che la Federcalcio sospendesse il campionato di Serie A d’accordo con il Governo presieduto da Giuseppe Conte.

Oltretutto la Juve ha un calendario intensissimo nel mese di gennaio: il 10 avrà in casa il Sassuolo, il 13 il Genoa in Coppa Italia sempre all’Allianz Stadium, il 17 tornerà a San Siro per sfidare l’Inter, il 20 giocherà la Supercoppa Italiana contro il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, infine il 24 avrà il Bologna in casa e il 30 la Sampdoria a Marassi.

OMNISPORT | 04-01-2021 19:03