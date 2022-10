11-10-2022 22:02

L’accesso agli ottavi di Champions League è ormai un miraggio per la Juventus e Massimiliano Allegri annuncia il ritiro alla Continassa in vista del derby contro il Toro: “Difficile da spiegare, c’è solo da fare silenzio. La prova non è stata all’altezza, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Bisogna stare zitti, lavorare e uscire da questa situazione. Fino al derby restiamo tutti in Continassa, è un atto dovuto nei confronti di società, tifosi e soprattutto noi stessi. Avremo più tempo per lavorare, non è una questione tecnica o tattica, manca cuore e passione. Giochiamo troppo singolarmente, dobbiamo tornare ad essere squadra”.

La riconferma da parte di Agnelli non lenisce la ferita: “Il presidente ha ragione, è stato il peggiore primo tempo. Non ho pensato alle dimissioni: quando una sfida è difficile diventa ancora più bella, ne usciremo con coraggio e voglia”.