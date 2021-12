Juventus, Allegri annuncia il turnover: "Giocano Perin e Rugani"

07-12-2021 16:07

La Juventus , già qualificata agli ottavi di Champions League , nell’ultima giornata della fase a gironi deve battere il Malmoe e sperare che lo Zenit fermi il Chelsea per ottenere il primo posto dopo la pesante sconfitta subita a Londra.

Massimiliano Allegri, oltre che dei lungodegenti Chiesa e Danilo, dovrà fare a meno anche di Kulusevski . Non recuperano neppure Ramsey e McKennie, mentre torna a disposizione dopo più di un mese Mattia De Sciglio. In dubbio Moise Kean.

Il tecnico quindi annuncia un ampio turnover col rilancio di Perin, Rugani e Alex Sandro, tutti titolari.

“Domani giocheranno Perin, Rugani, Alex Sandro e Rabiot. Poi domani mattina valuterò gli altri. Kean ha preso un colpo alla caviglia, spero di dare minutaggio a De Sciglio. Kulusevski dovrebbe essere disponibile da lunedì prossimo. Soulè non può giocare perché non è in lista B. Ci saranno De Winter e Miretti. Potrebbe giocare Arthur. Dybala gioca, sta bene e non ha bisogno di riposare”.

Quando gli si chiede se veda una favorita per il trionfo in Champions League, Allegri non si tira indietro e fa i nomi.

“Liverpool, City, PSG, Real Madrid.. Ci sono 4-5 squadre che lotteranno per vincere. Dobbiamo creare i presupposti per fare meglio che negli ultimi due anni in Champions. Bisogna arrivarci in condizione, inizia un altro torneo, lunedì vedremo chi ci toccherà. Primi o secondi? I discorsi sono ancora aperti, poi ci vuole anche fortuna».

La Juve insomma deve procedere passo dopo passo soprattutto in campionato, dove il ritardo dalle prime quattro in classifica resta importante.

“L’importante è approcciare bene la partita, per divertirsi, giocarla e vincere. In campionato siamo in ritardo e le quattro davanti viaggiano fortissimo. Noi dobbiamo continuare a vincere, passo dopo passo, poi vedremo”.

OMNISPORT