Juventus, Allegri gongola: "Punto importante"

24-10-2021 23:58

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è contento dopo il pareggio raggiunto in extremis con l’Inter: “Un buon punto, manteniamo la distanza dall’Inter e la striscia positiva in stagione. Siamo ancora lontani dalla vetta e per questo ci vuole pazienza”.

L’ingresso di Dybala ha fatto la differenza: “Paulo ha qualità straordinarie, avevo chiesto anche pressione su Brozovic e lo ha fatto. Stanno bene tutti, chi entra determina e c’è bisogno di tutti perché giochiamo ogni tre giorni. Chiesa in panchina? Immaginavo una gara fisica, Federico aveva bisogna di rifiatare dopo il minutaggio massivo nelle scorse gare, quando sarebbe calato il ritmo avrei messo lui, Paulo e Kaio ed è andata bene”.

OMNISPORT