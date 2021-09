Juventus, Allegri si affida a Dybala ma il rinnovo non arriva

Oggi la Juventus punta alla prima vittoria in campionato. I bianconeri sono attesi sul campo dello Spezia per una partita che, in maniera scherzosa, Max Allegri ha definito “sfida salvezza”.

Con Alvaro Morata ai box, toccherà a Paulo Dybala prendersi in mano le redini della squadra e trascinarla alla vittoria. Max Allegri si fida ciecamente dell’argentino.

Con un post significativo, la Joya ha caricato l’intero ambiente. Parole importanti che ora vanno trasformate in fatti. I dati sono dalla parte dell’argentino.

L’attaccante argentino ha partecipato attivamente a cinque gol nelle ultime cinque partite giocate in Serie A (due reti, tre assist); nelle precedenti sei non era entrato in alcun gol bianconero.

Un buon rendimento ma serve altro. Anche fuori dal campo. Ad oggi, il rinnovo del contralto (in scadenza al termine della stagione in corso) non è ancora arrivato.

Tutti attendono, con ansia, l’annuncio della firma di Paulo Dybala e la conseguente fumata bianca. Da settimane si parla di passi in avanti nella trattativa, senza però nessun comunicato ufficiale.

I tifosi bianconeri si augurano che Paulo Dybala faccia la differenza in campo contro lo Spezia e, contemporaneamente, risolva l’annosa questione rinnovo. Un doppio gol che farebbe la gioia dell’intero popolo bianconero.

22-09-2021 08:50