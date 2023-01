Juventus, altre due dimissioni nel Consiglio

05-01-2023 20:05

Fonte: Juventus FC via Getty Images

Non c’è pace per la Juventus. Almeno fuori dal campo. Meno di due settimane dopo la comunicazione dei nomi dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, il club ha infatti comunicato le dimissioni della dott.ssa Maria Cristina Zoppo e del dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in data 29 ottobre 2021.

La decisione, come si legge nella comunicazione della Juventus, “ha decorrenza dalla data odierna, per motivazioni di carattere personale nonché professionale” ed “è maturata a valle dell’assemblea dei soci in data 27 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 e che costituisce la fine di un ciclo di attività del Collegio Sindacale”.

“Ai sensi di legge e di Statuto” si legge ancora, “dalla data odierna subentrano i Sindaci Supplenti dott.ssa Maria Luisa Mosconi e dott. Roberto Petrignani“, nomi tratti dalla lista presentata da Exor.

Entrambi resteranno in carica fino alla prossima assemblea del 18 gennaio, la prima del nuovo board, che sarà presieduta da Gianluca Ferrero, presidente nominato lo scorso 29 novembre dal numero uno di Exor John Elkann al posto di Andrea Agnelli, dimessosi poche ore prima insieme al vice Pavel Nedved.