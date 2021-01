Juventus: Andrea Pirlo alza la voce con la squadra

Andrea Pirlo tiene a rapporto la squadra alla vigilia di Juventus–Udinese, che segna la ripresa del campionato dei torinesi dopo la mini pausa natalizia. A Juventus Tv il tecnico bianconero non può non tornare sulla pesante sconfitta subita contro la Fiorentina: “Abbiamo parlato soprattutto della partita con la Fiorentina, completamente sbagliata. Dall’atteggiamento a tutto il resto, non potevamo finire in quel modo il campionato nel 2020. C’è stata una bella riunione, abbiamo parlato, abbiamo discusso anche degli obiettivi futuri. È stata produttiva”.

“Non vorrei più vedere partite come quella fatta con la Fiorentina – è l’avvertimento del Maestro -. Per il resto abbiamo fatto un buon cammino, in crescendo, migliorando su tanti aspetti. Son convinto che si potrà fare ancora meglio, perché abbiamo tutto per riuscirci”.

Le critiche: “La cosa più importante che ho capito da allenatore come da giocatore è che i giudizi vanno fatti in modo più generico e ponderato, invece vedi che un giorno sei alle stelle e il giorno dopo non hai fatto niente di bello. Non è una novità. Da allenatore della Juve vai incontro a tante difficoltà, a tante responsabilità, ma sono pronto anche a questo”.

L’Udinese: “Sarà una partita difficile, l’Udinese sta attraversando un buon momento, è una squadra molto organizzata, molto fisica, con giocatori molto bravi anche nelle ripartenze. Quindi dovremo stare attenti a fare una gara accorta cercando di essere molto bravi a fare le chiusure preventive sui loro due attaccanti e sulle due mezzali che sono molto tecniche. Uno lo conosciamo, ha giocato anche qui con noi (Pereyra, ndr), quindi sarà una partita molo difficile, soprattutto fisicamente”.

OMNISPORT | 02-01-2021 17:34