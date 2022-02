Juventus, ansia Allegri: un titolarissimo rischia un lungo stop

07-02-2022 20:00

Non c’è pace per la Juventus. Dopo aver fatto il pieno di fiducia ed energia positiva con il convincente successo sul Verona, i bianconeri potrebbero ora trovarsi a rinunciare a una delle proprie certezze in campo.

Juventus, un problema ben noto

Il totem in questione risponde al nome di Giorgio Chiellini il quale, durante il match di ieri sera contro l’Hellas, è stato costretto a uscire a un quarto d’ora dal termine.

Il cambio ha subito allarmato lo staff juventino che, una volta sostituito il giocatore, ha subito constatato come il problema del difensore riguardasse il “solito” polpaccio.

Stop Chiellini, come procederà la Juventus

Non è la prima volta, infatti, che Chiellini è costretto ai box per un infortunio al polpaccio, muscolo che, dal 2018/19 a oggi, ha portato il nativo di Pisa ad accumulare complessivamente ben 51 giorni di stop.

Anche questa volta la lontananza dai campi dovrebbe protrarsi a lungo ma la certezza si avrà solamente dopo gli accertamenti a cui il classe 1984 si sottoporrà nella giornata di domani.

Infortunio Chiellini, la stima dei tempi di recupero

Tra meno di 24 ore, dunque, si avrà un quadro esatto della situazione riguardante Chiellini anche se le prime stime, basate sul pessimismo che è emerso dalla Continassa, dicono che il difensore potrebbe saltare non solo i quarti di Coppa Italia contro il Sassuolo ma anche i match di campionato contro Atalanta e Torino nonché, addirittura, l’andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal.

Allegri quindi, in questa delicata fase della stagione, potrebbe seriamente ritrovarsi senza un pilastro della propria retroguardia, reparto dove, fortunatamente per la Juventus, dal prossimo impegno ufficiale tornerà però a disposizione Leonardo Bonucci.

OMNISPORT