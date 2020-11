Juventus, arriva la brutta notizia su Ronaldo

La Juventus è stata la prima squadra italiana a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La certezza è arrivata grazie alla sofferta vittoria sul Ferencvaros, sancita da un gol al 92’ di Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo sta sorreggendo l’attacco dei bianconeri in questo primo scorcio di stagione, insieme ovviamente a Cristiano Ronaldo, ma nell’anticipo della nona giornata sul campo del Benevento la coppia… scoppierà.

Andrea Pirlo non ha infatti inserito il portoghese nell’elenco dei convocati per la gara del “Vigorito”. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, si tratta di un semplice turno di riposo concordato tra il fuoriclasse di Funchal e l’allenatore in vista dei prossimi impegni che la Juventus dovrà sostenere prima della breve pausa natalizia.

Dopo la gara contro la squadra di Inzaghi e dopo la gara interna contro la Dinamo Kiev in Champions di mercoledì prossimo, infatti, la Juventus dovrà affrontare il Torino nel delicato derby di sabato 5 dicembre per poi giocarsi quattro giorni più tardi le residue chances di strappare il primo posto del girone al Barcellona, ancora a punteggio pieno e vincitore per 2-0 a Torino nella gara di andata.

Quindi la trasferta contro il Genoa e la super-sfida casalinga contro l’Atalanta di mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30.

Comprensibile quindi che Pirlo non voglia correre rischi e preferisca tenere a riposo Ronaldo, ma l’assenza non potrà non farsi sentire, visto che il portoghese ha realizzato otto dei diciassette gol segnati dalla Juventus in campionato, trovando la via della rete in tutte e cinque le gare disputate.

Al fianco di Morata dovrebbe quindi esserci spazio per Paulo Dybala, ancora alla caccia della prima rete in campionato, dove ha finora disputato quattro partite, ma solo due dal primo minuto e una sola per intero.



OMNISPORT | 27-11-2020 16:12