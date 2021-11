Juventus, assalto ad un centrocampista: McKennie sacrificato

17-11-2021 18:41

Non è un segreto che al centrocampo della Juventus serva qualche innesto di qualità per dare una qualche sorta di spinta alla manovra. Per ora esiste un problema e cioè l’assenza di un registra, ma scarseggiano anche le mezze ali di qualità. Proprio in questo senso un acquisto in questo ruolo è considerato essenziale dalla dirigenza bianconera al pari della ricerca di un grande attaccante (Vlahovic?).

Il nome che piace di più a Cherubini in questo momento è Aouar del Lione, il cui contratto scade nel 2023 e ha un costo tra i 30 e i 35 milioni. Troppi al momento per le casse della Vecchia Signora, a meno di un sacrificio eccellente. Colui che potrebbe lasciare Torinio è Weston McKennie, nonostante le recenti ottime prestazioni. Allegri è alla ricerca di tecnica e qualità in mezzo al campo e Aouar potrebbe rappresentare il profilo ideale da affiancare a Locatelli. McKennie ha richieste e mercato all’estero ed è anche lui valutato circa 30 milioni di euro. Un possibile sacrificio per rilanciare la pista Aouar.

OMNISPORT