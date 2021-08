Juventus-Atalanta, gioia a metà: C'è già un caso che agita i tifosi

Il 3-1 all’Atalanta ha dimostrato che la Juve c’è, che nonostante un mercato per ora deludente non si sbaglia a considerare i bianconeri favoriti – almeno per ora e almeno sulla carta – per il campionato che inizia nel prossimo week-end ma non c’è rosa senza spine. E nell’ambiente della Vecchia Signora le spine sono diverse. Sia quelle legate al mercato, dal tira e molla per Locatelli alla firma di Dybala che non arriva, sia quelle legate ai dubbi su Cristiano Ronaldo. Quanti stimoli ha il portoghese di continuare a giocare con la Juve? I tifosi sono sempre più perplessi.

Ronaldo deludente nella prova con l’Atalanta

Un’ora di gioco contro i bergamaschi, poi Allegri lo ha richiamato ma a una settimana dall’inizio del campionato, Cr7 è sembrato tutt’altro che carico. E il problema non è fisico o legato alla preparazione in corso. Questione di voglia, di una presenza emotiva che non c’è. Davvero la scelta del Psg di prendere Messi anzichè comprare lui ha influito sull’umore di Ronaldo?

I tifosi della Juve criticano Ronaldo

Fioccano commenti critici su twitter: “Ronaldo ha iniziato la nuova stagione ricalcando la scorsa. Inesistente. Ovvio che non si discutono le sue capacità quindi può bastargli una palla e segna. Ma a livello di gioco, di contributo, di squadra, giocano in 10. Anche i compagni lo servono sempre di meno” o anche: “Ronaldo ha la stessa voglia di giocare come quella di un bambino di andare a scuola la mattina” oppure: “Vinciamo in 9 vs 11 con Ramsey e Ronaldo”.

C’è chi lo boccia del tutto: “Svogliato. Sbagliato tecnicamente tutto. Lento. Sperando veramente di non vedere Ronaldo così durante l’anno” o anche: “Ronaldo da prendere a schiaffi a due a due finché non diventano dispari. Superficiale, svogliato, cammina impedendo la riuscita di un pressing efficace, prova colpi di tacco e dribbling che non gli riescono, sbaglia tutto e anziché fare mea culpa rimprovera i compagni”

Poche le voci a favore: “Criticano Ronaldo perché non gioca bene il precampionato, come fa costantemente da 10 anni a questa parte, dato che non é ancora al top della forma”.

SPORTEVAI | 15-08-2021 09:08