Juventus, attenta a Chiesa: una big europea sta preparando l’assalto

21-12-2021 17:03

Uno dei giocatori che meglio sta figurando in questa pessima prima parte di stagione della Juventus è Federico Chiesa , esterno classe 1997 arrivato una stagione e mezzo fa dalla Fiorentina. I bianconeri se lo godono e lo stanno pagando in comode rate annuali, ma molte altre squadre europee hanno messo gli occhi sul figlio del grande Enrico, che si è mostrato agli occhi del continente intero nel corso di Euro2020 dove è risultato uno dei migliori giocatori. Ora, un’ex dirigente del Bayern Monaco, Rummenigge, si espone e tesse le lodi del giovane esterno. Che sia un possibile indizio di mercato?

Le parole di Rummenigge su Federico Chiesa aprono scenari di mercato

Parlando alla stampa tedesca, l’ex amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, uomo ancora molto influente nell’ambiente bavarese, si è così espresso riguardo a Federico Chiesa:

“Posso confermare che è un grande giocatore e lo ha sempre dimostrato, in Nazionale, alla Juve e alla Fiorentina. È un giocatore per il Bayern Monaco“.

Nonostante abbia recentemente lasciato il club dopo anni da vicepresidente e poi da CEO, l’investitura di Rummenigge potrebbe essere di quelle che smuovono l’ Europa. Perchè il Bayern Monaco si è sempre affidato ad ali altissime e veloci, in grado di puntare l’uomo. Vediamo l’epopea di Ribery e Robben, e poi Gnabry e Coman oltre Perisic, ma se ne potrebbero citare molti altri.

Pensando alle parole di Rummenigge forse l’ex CEO ha proprio ragione: Chiesa sarebbe un giocatore perfetto per il Bayern Monaco.

I numeri di Federico Chiesa alla Juventus: buoni, ma non così speciali

Che Federico Chiesa sia un talento italiano pure al 100% e da preservare siamo d’accordo tutti. Il problema è che a 24 anni non si è più considerati giovani nel mondo del calcio, anzi. E qui viene il problema, perché i numeri di Chiesa non sono quelli di un Campione, bensì di un giocatore normale. In questa stagione l’ex viola è stato falciato dagli infortuni, in Serie A è sceso in campo appena 12 volte con la miseria di un gol e due assist. In Champions in quattro partite due gol e un assist.

Anche guardando alla passata stagione i numeri restano su questa falsariga. 30 presenze in A, otto gol e otto assist. Otto presenze in Champions League, quattro gol e un assist.

La differenza l’ha fatta, semmai, in estate a Euro2020 con la nazionale italiana, dove ha siglato gol decisivi contro Austria e Spagna, oltre a essere uno dei migliori nella finale di Wembley contro l’I nghilterra.

Quanto vale Federico Chiesa? Almeno 70 milioni, ma la Juve non vorrebbe venderlo

Stiamo parlando ovviamente non di una trattativa impostata, ma generalmente quando qualcuno di così importante si espone in questo modo significa che qualcosa bolle in pentola. Stando ai dati di Transfermarkt aggiornati a luglio 2021, Federico Chiesa ha un valore di mercato che si aggira sui 70 milioni di euro.

Non pochi, se si considerano i tempi, ma sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra che quando investe, le rare volte che pesca fuori dalla Germania, lo fa in modo pesante e difficilmente sbaglia. Dall’altra parte però la Juventus non considera il giocatore come cedibile, e vuole costruire attorno a lui e a Dybala la squadra del futuro. L’unico modo per strappare Chiesa da Torino sarebbe quello di fare un’offerta molto superiore al suo valore di mercato (tra gli 80 e i 100 milioni almeno).

