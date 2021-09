Juventus, attenzione a De Ligt: pronta un'offerta monstre

L’olandese classe 1999 Matthijs de Ligt si sta dimostrando uno dei migliori in questo difficile inizio di campionato della Juventus, autore anche del gol vittoria nel 3-2 del Picco contro lo Spezia della scorsa giornata. Dopo un paio d’anni di calma, sembra che le big europee siano tornate con forza sull’ex capitano dell’Ajax, e addirittura il Chelsea sarebbe pronto ad un’offerta fuori mercato pur di portarlo a Stamford Bridge.

Per As, infatti, i blues sarebbero intenzionati ad offrire ben 120 milioni di euro per strappare il forte difensore olandese ai bianconeri già nella sessione di gennaio dopo. Dopo il rifiuto di Koundé, de Ligt è il primo nome per la difesa sul taccuino di Roman Abramovich.

OMNISPORT | 27-09-2021 14:39