Juventus, beffa di mercato all'Inter: superato Marotta

La Juventus, a caccia di rinforzi a centrocampo nel mercato di gennaio, incrocia di nuovo la strada dell’Inter: secondo indiscrezioni i bianconeri si sono portati in vantaggio per il trequartista dell’Udinese Rodrigo De Paul, da tempo un obiettivo dei nerazzurri.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il nazionale albiceleste è balzato al primo posto sulla lista dei dirigenti bianconeri dopo che Paul Pogba, Manuel Locatelli e Houssem Aouar sono sfumati per un motivo o per l’altro.

L’Inter ha seguito a lungo il giocatore negli scorsi mesi, ma ora sarebbe stata sopravanzata dal club piemontese, che sta dialogando con i friulani alla ricerca di un accordo: l’Udinese, che non vuole privarsene a metà stagione, chiede 40 milioni di euro. La Juve per provare ad agevolare l’affare potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite come Daniele Rugani e Manuel Portanova.

I meneghini restano in ogni caso in corsa: Marotta aspetta novità sull’addio di Eriksen. Se arrivasse l’offerta giusta per il danese, il Biscione potrebbe poi reinvestire i soldi per De Paul, che piace molto ad Antonio Conte. Ma lo stallo attuale ora favorisce la Juventus.

Queste le parole di De Paul in una recente intervista a Sky: “Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova giocando un quarto o una semifinale di Champions League. Sono certo che prima o poi ce la farò anch’io, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, ma non voglio forzare nulla e andrò via da Udine al momento giusto”.

“Le regine d’Europa? Penso subito al Bayern Monaco, ma non solo: anche il PSG ha una qualità pazzesca. Poi ci sono le solite squadre come Barcellona (che ha sempre in uomo in più, Messi, è come se giocassero in 12), poi Real Madrid e Juventus”.

OMNISPORT | 27-12-2020 14:13