Juventus, Bonucci: "Il prossimo anno dico addio"

Il difensore azzurro: "Vestire una maglia come quella bianconera e riuscirci per 500 volte significa aver fatto la storia".

16-05-2023 23:28

Ai canali ufficiali del club, Leonardo Bonucci ha svelato di voler dire addio al calcio: “Ho fatto la storia della Juve, il prossimo anno smetterò di giocare. Entrare dentro quello spogliatoio era come portare un bambino alle giostre. Una sensazione emozionante e troppo bella da descrivere. Da bambino quando rincorri il pallone hai il sogno di vestire una maglia come quella della Juve e riuscirci per 500 volte significa aver fatto la storia della Juve ed è una grande emozione ed è motivo d’orgoglio”.

“La BBC ha costruito la grande cavalcata dei 9 scudetti consecutivi – ha aggiunto -. La vera intuizione la ebbe Conte, poi è nata un’amicizia unica anche fuori dal campo e io che ero il più piccolo ho potuto imparare molto da Andrea, Giorgio e da Gigi. La fascia da capitano? Una grande responsabilità indossare la fascia da capitano della Juve. Lo avevo provato già nell’anno di Sarri in cui Giorgio è stato fuori per molto tempo e sapevo cosa significasse. Capisci quanto pesa avere addosso questa maglia e questa fascia. Un conto è essere protagonista e un conto essere capitani, ho avuto esempi come Giorgio, Gigi o Alex. Spero di essere un punto di riferimento per i tifosi”.