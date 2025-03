Juventus, Briatore distrugge Giuntoli e Calvo e nel fuoco incrociato ci va di mezzo anche Di Gregorio: “Via tutti”

Il consigliere esecutivo della Alpine in Formula 1 parla della sua Juve su Instagram e ne ha per tutti. E da amico di Allegri anche lui avanza la candidatura per un ritorno di Max

Flavio Briatore scatenato. La situazione in casa Juventus ha fatto perdere la pazienza a tutti e anche il 74enne imprenditore ha deciso di dire la sua. In un lungo video affidato alla sua pagina Instagram, l’attuale consigliere esecutivo della Alpine in Formula 1 spara a zero contro la dirigenza bianconera, con Motta che finisce sotto accusa in maniera più leggera rispetto a Giuntoli.

“Hanno mandato via tutti”

Nel corso delle ultime settimane l’addio di Massimiliano Allegri è stato molto discusso. La figura di Thiago Motta è sempre più in bilico e per tanti tifosi in questo momento alla Juventus manca quel DNA bianconero che è sempre stato il punto di forza della società e della squadra. E sembra pensarla allo stesso modo anche Flavio Briatore.

“La Juventus mi sembra che sia a un livello mai visto, avevamo una squadra con Allegri che era finita terza in campionato e aveva vinto la Coppa Italia. Però quando vinci secondo questa dirigenza devi mandare via la gente, hanno mandato via Allegri, hanno mandato via i tre giocatori internazionali. Noi abbiamo De Gregorio, sono le cose che non capisco del mondo del calcio. Come fai a mandare via Szczesny e prendere De Gregorio?. Ma che senso ha?. Danilo lo abbiamo trattato male. E’ stata una nostra bandiera. Così come abbiamo fatto con Cuadrado e i fischi dell’altra sera sono stati brutti. Ci siamo dimenticati che è stato mandato via”.

L’attacco a Giuntoli e Calvo

A finire nel mirino ci sono soprattutto i dirigenti bianconeri Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo: “Siamo andati a Napoli a pescare Giuntoli, se dovevamo pescare qualcosa a Napoli dovevamo prendere De Laurentiis. E poi con Calvo forma una coppia infernale, hanno buttato via tutto. Ci troviamo con giocatori strapagati, salari altissimi e i buoni giovani li abbiamo venduti tutti”.

Le parole per Allegri

Flavio Briatore non ha mai nascosto la sua amicizia con Massimiliano Allegri e anche in questa circostanza torna a esaltare il valore del tecnico toscano, lanciano una frecciata a Motta: “Allegri lo abbiamo mandato via. Motta l’unica cosa che ha in comune con Mourinho è la lingua, e il Bologna sta andando bene anche senza di lui. Così non andiamo da nessuna parte, non c’è strategia. Allegri era uno che teneva la squadra anche nei momenti difficili poi non abbiamo avuto più nessuno. Io manderei via tutti e ricostruire con Allegri. Rispetto a questi lui è un leone, questi sono gattini”.