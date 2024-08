Juventus: Cabal si presenta con una frecciata all’Inter, poi il retroscena sul consiglio di Cuadrado

Il terzino colombiano ha paragonato i bianconeri e la società nerazzurra, poi ha svelato come la chiacchierata col connazionale lo abbia aiutato a scegliere di trasferirsi a Torino

Nel presentarsi oggi ai tifosi della Juventus, Juan Cabal ha raccontato di sognare da sempre di vestire la maglia bianconera e ha anche regalato una frecciata contro l’Inter, che aveva provato ad acquistarlo anticipando la Juve. Nella scelta del colombiano, fondamentale anche l’intervento dell’ex Juan Cuadrado.

La Juventus il sogno di Cabal

Juan Cabal è stato tra le rivelazioni del Verona della scorsa stagione, destando l’interesse di due top club come la Juventus e l’Inter. Entrambe volevano acquistarlo dall’Hellas, ma il 23enne terzino colombiano non ha mai avuto dubbi su quale sarebbe stata la sua destinazione finale. “La decisione di venire qui era legata al mio sogno, non solo il mio ma anche quello della mia famiglia e della mia società”, ha detto Cabal nella conferenza stampa di presentazione.

Juventus: la frecciata di Cabal all’Inter e il consiglio di Cuadrado

Durante la conferenza, Cabal ha lanciato una frecciata all’Inter, spiegando di non essere mai stato interessato ai nerazzurri. “L’Inter? Non volevo andare in un’altra società, il mio obiettivo era arrivare qui e lottare per questa maglia”, ha spiegato il difensore.

Indirettamente, Cabal ha poi nuovamente snobbato i nerazzurri anche parlando di Juan Cuadrado, suo connazionale, che gli ha fortemente suggerito di andare alla Juventus. “Ci siamo scambiati qualche parola – ha confessato -. Mi ha detto che era la decisione giusta, che non c’era altra squadra come questa”. Considerando che Cuadrado ha chiuso la sua carriera italiana all’Inter, le parole di Cabal possono essere interpretate come un’altra stilettata ai nerazzurri.

Juventus, Cabal tifoso della Juventus

Cabal ha ben impressionato nelle sue prime settimane alla Juventus. Ai giornalisti ha raccontato di aver sempre voluto giocare per la Juventus. “Voglio portare tutto il mio talento e anche ciò che sono come persona – ha spiegato il terzino -, cercherò di fare tutto quello che posso per migliorare su tutti i fronti. Mi definirei con la parola resilienza. Ho lottato tanto per questo mio sogno, sin da piccolo son tifoso della Juve e sono riuscito ad arrivare qua”.

Juventus, Cabal e l’intesa con Thiago Motta

Positivo anche il primo impatto con Thiago Motta, il nuovo tecnico della Juventus. “Mi ha chiesto di essere me stesso e di lavorare – ha continuato Cabal -, perché a volte il talento non basta. Mi ha sorpreso la fiducia che mi dà, è importante. Lui è una persona corretta, è sempre stato un giocatore molto bravo”.