Inter, si ferma anche De Vrij: dopo Taremi e Zielinski è allarme rosso per Inzaghi in vista del Genoa

Piccolo allarme in casa nerazzurra: Inzaghi perde anche De Vrij dopo l'amichevole contro l'Al Ittihad. Le condizioni della squadra in vista dell'esordio in Serie A contro il Genoa

Il pre-campionato dell’Inter è più caldo del solito. Il motivo? Non gli ultimi risultati contro il Pisa e l’Al Ittihad, figli del calcio d’estate, ma i numerosi infortuni muscolari che possono mettere in difficoltà i nerazzurri in vista dell’esordio in Serie A contro il Genoa.

Inter, De Vrij ko in amichevole

Nei minuti finali dell’amichevole persa contro l’Al Ittihad, De Vrij si è accasciato al suolo facendo scattare l’allarme nella panchina nerazzurra. Il motivo? Un problema muscolare alla coscia sinistra. Ancora non sono state accertate le condizioni del difensore olandese, che verrà monitorato dallo staff sanitario nerazzurro nelle prossime ore. L’esordio in Serie A si avvicina e Inzaghi non avrà a disposizione la squadra al completo.

Inter, allarme verso il Genoa

Un piccolo allarme in casa Inter è scattato, anche se la rosa è profonda e Inzaghi può pescare bene anche da quelli che solo sulla carta sarebbero dei sostituti. Oltre De Vrij, anche Taremi, Zielinski e Arnautovic sono a rischio per la trasferta di Genova in programma sabato 17 agosto alle 18.30. L’attaccante austriaco e il centrocampista ex Napoli difficilmente recupereranno: il primo ha subito una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra, mentre il polacco un risentimento muscolare. Qualche fiducia in più per l’ex Porto, che alla vigilia della sfida contro la squadra di Pippo Inzaghi ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra Le sue condizioni fisiche saranno tenute sotto controllo giornalmente per verificare eventuali progressi. L’allenatore dei campioni d’Italia spera almeno di avere un attaccante per la panchina, per dare un ricambio a Lautaro Martinez e Thuram, tra gli ultimi a rientrare (l’argentino si è tagliato le ferie per tornare prima) dopo la Copa America e l’Europeo.

Inter ancora in folle

Le amichevoli estive non sono quasi mai attendibili e i motivi sono tanti: carichi di lavoro, ritardo di condizione, squadra incompleta e molti altri fattori. I nerazzurri ancora non hanno la gamba dei tempi migliori e contro l’Al Ittihad di Benzema è emerso. Inzaghi contro il Chelsea, nell’ultimo test pre campionato, potrà avere le ultime risposte, sperando di ricevere anche messaggi positivi dall’infermeria.