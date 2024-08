Serie A, da Scamacca a Taremi e Milik, quante assenze per la 1a giornata: come giocherebbero oggi le big

Alla scoperta delle formazioni della nuova Serie A: i giocatori che mancheranno all'appello ai nastri di partenza del 17 agosto e quali squadre saranno le più penalizzate

Chi sarà in campo e chi ancora in infermeria ai nastri di partenza della nuova Serie A 2024-25? Ma soprattutto quali saranno i grandi assenti e i big più attesi in campo dal 17 agosto? Tra infortuni e squadre in continua evoluzione sul calciomercato, ecco come giocherebbero oggi le big del campionato italiano.

Serie A 2024-25, le novità del prossimo campionato italiano

La Serie A 2024-2025 inizierà il 17-19 agosto con Genoa-Inter come match inaugurale e Juventus-Como che chiuderà il primo turno. L’Inter, campione in carica, cercherà di difendere il titolo sotto la guida di Inzaghi. Tra le novità, Conte proverà a risollevare il Napoli, Thiago Motta guiderà la Juventus e Fonseca il Milan. Palladino sarà alla guida della Fiorentina, Baroni della Lazio, e Italiano del Bologna. Le formazioni e i moduli delle squadre vedranno vari ballottaggi e cambiamenti, riflettendo le numerose novità sia sul fronte delle panchine che del calciomercato.

Serie A 2024-25, le probabili formazioni delle big

Come giocherebbero ad oggi le big della nuova Serie A 2024-25? Ecco le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; GODFREY/Toloi, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson; Ruggeri; Lookman, Koopmeiners/ZANIOLO; De Ketelaere/El Bilal Tourè. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, ERLIC, MIRANDA; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; DALLINGA. Allenatore: Italiano

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): DI GREGORIO; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; THURAM, DOUGLAS LUIZ; Weah, Yildiz, Chiesa; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, PAVLOVIC, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; MORATA. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; RAFA MARIN, Rrahmani, BUONGIORNO; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, SPINAZZOLA; Politano, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Conte

Atalanta, Infortunio per Scamacca: operazione imminente

Riguardo la situazioni infortuni, si parte in ordine alfabetico e forse anche cronologico: dopo il responso dell’incidente subito in campo dall’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, dovrà essere operato oggi a Villa Stuart per la rottura del crociato. Al 50’ minuto del test perso 4-1 dall’Atalanta contro il Parma neo-promosso in Serie A, l’attaccante è dovuto uscire per una grave distorsione al ginocchio sinistro.

Serie A: il riepilogo degli infortunati

Riparte la nuova Serie A 2024-25 ma non per tutti, ecco il riepilogo degli attuali giocatori infortunati di tutte le rose del campionato italiano:

Atalanta

– Scalvini: Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo scorso giugno.

– Scamacca: Uscito dopo 50′ dell’amichevole con il Parma per una grave distorsione al ginocchio sinistro. Sarà operato a Villa Stuart.

Bologna

– Aebischer: Lesione all’adduttore della coscia destra.

– Karlsson: Trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

– Holm: Trauma distorsivo del ginocchio sinistro.

– Urbanski: Affaticamento/dolore sottorotuleo.

– Ferguson: Lesione legamento crociato.

Empoli

– Ebuehi: Lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

– Perisan: Trauma distorsivo alla caviglia destra.

Genoa

– Gudmundsson: Affaticamento.

– Marcandalli: Lesione muscolare.

– Ankanye: Infezione.

Inter

– Buchanan: Frattura della tibia.

– Taremi: Risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Juventus

– Miretti: Frattura composta del terzo cuneiforme (piede destro).

– Milik: Intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.

– Kostic: Infortunio ai legamenti.

Lazio

– Tavares: Stiramento flessore coscia sinistra.

– Romagnoli: Affaticamento muscolare adduttore sinistro.

– Dele-Bashiru: Affaticamento coscia sinistra.

– Gila: Frattura alla base della falange dell’alluce.

Lecce

– Kaba: Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

– Gonzalez: Patologia cardiaca, non ha conseguito l’idoneità sportiva.

Milan

– Florenzi: Operato per danno legamentoso e meniscale al ginocchio destro.

– Sportiello: Lesione completa del tendine estensore del secondo dito della mano sinistra.

Monza

– Cragno: Affaticamento muscolare.

– Gagliardini: Lesione al retto femorale.

– Ciurria: Operazione al menisco.

– Machin: Operazione di pulizia al ginocchio.

Napoli

– Mazzocchi: Sospetta distorsione caviglia.

Parma

– Benedyczak: In riabilitazione dopo un infortunio alla caviglia.

Torino

– Schuurs: Nuovamente operato al crociato del ginocchio sinistro, prosegue la riabilitazione.

– Vlasic: Problema muscolare.

Udinese

– Kristensen: Affaticamento.

– Ebosele: Lesione del legamento crociato del ginocchio destro.