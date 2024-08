Inter, ko con l'Al Ittihad: errori di Sommer, Bastoni e Bisseck, Diaby ringrazia, poi scatena la rissa

La penultima uscita estiva dei nerazzurri di Inzaghi si chiude con la prima sconfitta stagionale. È ancora calcio d'agosto, ma la sfida con i sauditi all'U-Power Stadium non regala troppe sensazioni positive

È un’Inter a tratti irriconoscibile e in debito di ossigeno quella che cade contro l’Al Ittihad sotto i colpi di un ispirato Moussa Diaby, autore della doppietta che condanna gli uomini di Simone Inzaghi. All’U-Power Stadium di Monza finisce 2-0 per i sauditi di Karim Benzema e Laurant Blanc. A meno di una decina di giorni dall’inizio del campionato, gli errori della difesa condannano i nerazzurri alla prima sconfitta estiva. Nel finale, anche una rissa e l’infortunio di De Vrij.

Diaby giustiziere dell’Inter

Moussa Diaby colpisce e affonda l’Inter con la complicità di Sommer, Bastoni e Bisseck. Un gol tempo per l’esterno francese nell’amichevole che vedeva i nerazzurri ospitare l’Al Ittihad guidato in panchina dall’ex Laurent Blanc. Dopo la grandinata abbattutasi su Milano in giornata, la gara è trasferita a Monza, con l’U-Power Stadium con oltre 13mila tifosi sugli spalti per assistere alla penultima prova generale dell’undici di Inzaghi prima dell’inizio ufficiale della stagione. Il 12 agosto, infatti, va in scena la sfida con il Chelsea a Londra, il 17 c’è il Genoa per la gara inaugurale della Serie A.

Inzaghi si affida ai titolari

Il tecnico dei campioni d’Italia parte con i titolari, eccezion fatta per Lautaro Martinez ed Henrikh Mkhitaryan, risparmiato dopo le buone prestazioni messe in mostre durante questa preparazione. In avvio, l’Inter mette in mostra anche buone trame, ma il risultato non si sblocca, anche se in campo ci sono pezzi da novanta come Dimarco, Calhanoglu, Barella e Thuram.

Correa a un passo dal gol, Sommer non impeccabile

Il più vicino al gol, paradossalmente, è il partente Joaquin Correa, che salta anche l’estremo difensore saudita, ma si vede negare la rete dal salvataggio sulla linea dell’amico ed ex compagno ai tempi della Lazio, Felipe Luiz. Ci prova anche Darmian di testa, imbeccato da Dimarco, ma la sfera sfila sul fondo e l’Inter sparisce letteralmente dal campo, mettendo in mostra un preoccupante calo di concentrazione, che ha nell’errore di Sommer sulla conclusione non impossibile di Diaby la massima espressione. Al Ittihad avanti al 25′ e palla al centro.

Bastoni e Bisseck sbagliano, Diaby ringrazia.

L’assenza di Taremi dopo l’infortunio accusato in settimana, priva i nerazzurri di un riferimento in avanti che Thuram, appena rientrato a disposizione di Inzaghi, dimostra non poter ancora svolgere al meglio. Così, l’Inter non punge e i sauditi ne approfittano per trovare il raddoppio due minuti dopo il rientro in campo. Ci pensa ancora Diaby, che sfrutta al meglio l’errore in condivisione tra Bastoni e Bisseck (autore comunque di una buona prova) e fulmina Sommer con un preciso diagonale mancino.

Finale caldo: rissa e guaio per De Vrij

I cambi non invertono l’inerzia del match e al 70′ c’è anche il tempo per assistere a una rissa, con lo stesso Diaby a colpire con una gomitata Fontanarosa e ad andare a muso duro con Barella e Calhanoglu, scattati dalla panchina. È l’unico ulteriore sussulto della ripresa che si chiude con il primo ko estivo dei nerazzurri.

Una sconfitta figlia di una condizione fisica da migliorare in fretta, che vede anche De Vrij uscire anzitempo dal campo per un problema muscolare. Il 12 c’è il Chelsea, ma poi sarà campionato con la sfida inaugurale della Serie A 2024-2025 contro il Genoa a Marassi, il 17 alle 18.30.