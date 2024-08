Chiesa alla Lazio? Lotito: "Non pago 8 milioni di stipendio". Poi la stoccata alla Juve sui libri in tribunale

Dove giocherà Chiesa la prossima stagione? Sicuramente non alla Lazio, dopo le parole di Lotito: il patron smorza l'entusiasmo dei tifosi e punge le rivali.

Uno dei casi più spinosi di questo calciomercato estivo è sicuramente quello legato al futuro di Federico Chiesa. Dove giocherà il prossimo anno il figlio d’arte scaricato dalla Juve? Negli ultimi giorni si è fatta avanti l’ipotesi Lazio, ma – almeno stando alle parole di Lotito – non è un affare possibile.

Chiesa alla Lazio? Lotito spegne i sogni dei tifosi

Dopo l’addio di calciatori del calibro di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, il nome di Chiesa aveva riacceso l’entusiasmo dei tifosi. Ma sarà difficile, se non impossibile, vedere l’esterno offensivo, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con la Juventus, agli ordini di Marco Baroni. Lo ha detto a chiare lettere il vulcanico patron della Lazio Claudio Lotito al quotidiano ‘Il Messaggero’: “Non si possono pagare stipendi da 7-8 milioni di euro l’anno, ci sono regole e parametri da rispettare”. Dunque, Chiesa non è obiettivo. Verità o bugia di mercato? Solo il tempo lo dirà, anche perché il futuro del nazionale è ancora più che mai incerto.

Lotito e la stoccata alle rivali: messaggio a Juve e Roma?

Sempre in merito al possibile affare Chiesa e ai sopracitati parametri da rispettare, Lotito – da vero olimpionico – è salito in pedana per sferrare l’assalto da medaglia d’oro: “Ci sono società con patrimoni netti negativi da 500 milioni di euro, che dovrebbero portare i libri in tribunale”. Quando gli viene chiesto se il riferimento è alla Roma, che pure è sulle tracce del calciatore, il numero uno biancoceleste risponde in questo modo: “No, i nomi li sta facendo lei”.

Chiesa, il futuro è un rebus: il punto della situazione

Ieri Chiesa ha lanciato un messaggio d’amore alla società postando su Instagram uno scatto con la maglia della Juventus. Ma il gesto non cambia i piani del club bianconero, che ha deciso di privarsi dell’ex Fiorentina. De Rossi lo accoglierebbe a braccia aperte nella Capitale, ma la trattativa con la Roma ancora non decolla. Sullo sfondo il Napoli nell’ambito di uno scambio con Raspadori. E l’Inter con Frattesi alla corte di Thiago Motta. Infine i contatti che il suo procuratore ha avuto con il Milan. Al momento, però, l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio. Fuori portata per tutti.