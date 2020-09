Juventus: caso Suarez, indagine interrotta. Le parole degli avvocati

La Procura di Perugia ha deciso di bloccare da oggi a tempo indeterminato tutte le attività d’indagine relative alla vicenda dell’esame d’italiano di Luis Suarez. A riportare la notizia è l’Ansa.

Il procuratore capo Raffaele Cantone ha spiegato che la decisione è legata a quelle che vengono ritenute “ripetute violazioni del segreto istruttorio”. Il magistrato ha già deciso l’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

“Sono indignato per quanto successo finora – ha detto -, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”.

I legali della Juventus Luigi Chiappero e Maria Turco, dopo l’audizione della Procura della Repubblica sulla questione, hanno rilasciato queste parole all’uscita: “Abbiamo ascoltato le domande dei pm, pensiamo di aver contribuito in maniera positiva alla ricostruzione dei fatti nella nostra veste di testimoni, ci è servita per ribadire la trasparenza del nostro operato professionale in un clima assolutamente sereno e costruttivo”, è quanto riporta Adnkronos.

“Aspettavamo con ansia l’occasione per riferire in merito ai fatti, come si è dimostrato, la verità viene spesso alterata, tagliata, ricostruita. E viene spesso restituita in un racconto che serve più al lettore ma che non è la verità. La Juve è estranea a qualsiasi addebito? Certo“.

