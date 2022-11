04-11-2022 16:11

Giornalista professionista, collaboratore di testate sportive prestigiosissime, ha scritto anche per agenzie di agenzie stampa, quotidiani e siti web. Per Virgilio Sport scrive di calcio e calciomercato, ma è un grandissimo esperto di pallanuoto: oltre ad essere stato un giocatore di Serie A2 e B, dirige un portale specializzato e cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di pallanuoto per bambini al mondo

In principio fu Fabio Miretti, centrocampista che la Juventus e Massimiliano Allegri hanno lanciato a inizio stagione per rimediare ai tanti infortuni patiti in mediana. Poi, nel corso della stagione, altri talenti della Continassa si sono affacciati in prima squadra: gli ultimi della lista, nella partita persa a Torino contro il PSG, sono stati Enzo Barrenechea e Tommaso Barbieri, entrambi in campo per 2 minuti dopo che Allegri aveva già schierato la promessa Nicolò Fagioli (da titolare) e l’argentino Matias Soulé, entrato a 5 minuti dal termine dell’incontro.

Barrenechea e Barbieri il futuro della Juventus

Dopo aver fatto il loro esordio in prima squadra, Barrenechea e Barbieri potrebbero trovare altro spazio in una stagione in cui i giocatori più esperti della Juventus stanno deludendo: i tifosi chiedono ad Allegri di puntare su di loro e la sensazione è che, seppur con parsimonia, il tecnico sia disposto ad accontentarli, soprattutto ora che i bianconeri sono certi di continuare il loro cammino europeo in Europa League.

Juventus, chi è Enzo Barrenechea

Enzo Barrenechea è un centrocampista argentino di 21 anni, dotato di una struttura fisica importante – è alto 187 cm e ha già una muscolatura piuttosto sviluppata – che vanta una buona esperienza “tra i grandi”.

Nato a Villa Maria, nella provincia di Cordoba, è cresciuto calcisticamente nel Newell’s Old Boys, una delle storiche società di Rosario. A portarlo in Europa non è stata la Juventus, ma il Sion, club che per il cartellino dell’allora 18enne Barranechea sborsò più di 3 milioni di euro, una somma notevole per il calcio elvetico. A Barranechea sono bastati appena 6 mesi per farsi notare dagli scout della Juve, che nel gennaio 2020 lo acquistarono per una somma vicina a 5 milioni di euro più bonus.

Aggregato alla Primavera, l’argentino si fece notare nella stagione 2020/21, chiusa con 4 gol e un assist in 16 partite e 3 presenze nella Juventus U23, in serie C, squadra in cui è stato promosso definitivamente nella scorsa stagione: secondo gli addetti ai lavori vicini al mondo Juve, alcuni infortuni ne hanno rallentato la crescita, ma ora è pronto per il salto “tra i grandi”.

Barrenechea è un mancino dotato di fisico, visione di gioco, abilità nel gioco aereo: di fatto un classico è un “volante” sudamericano, più abile nella protezione della difesa che negli inserimenti. Caratteristiche che potrebbero aiutarlo a scalare le gerarchie di Allegri.

Juventus, chi è Tommaso Barbieri

Nato a Magenta, Tommaso Barbieri è un terzino destro di 20 anni che la Juventus ha pescato in Serie C, nelle fila del Novara: nel settembre 2020 il suo cartellino fu pagato 1,6 milioni di euro. Una somma giustificata dalla buona esperienza accumulata in C da Barbieri nella stagione precedente: dopo la trafila nel settore giovanile del Novara, il difensore debuttò in Coppa Italia contro il Francavilla per poi accumulare 15 presenze in campionato – quasi tutte da titolare – e un gol a soli 17 anni.

A testimoniare la sua qualità, il fatto che ha giocato in tutte le nazionali giovanili azzurre, dall’U17 all’U20. Con la Juventus U23 ha collezionato in totale 54 presenze nell’arco di tre stagioni (compresa quella attuale) mettendo insieme 0 gol e 5 assist.

Veloce e dotato di buona tecnica, Barbieri è stato utilizzato anche sulla fascia sinistra o in posizione più avanzata, da centrocampista esterno destro. Come Barrenechea, spicca per personalità: chi l’ha visto giocare con continuità scommette che, insieme al 19enne Gabriele Mulazzi, rappresenta il futuro della Juventus sulla fascia destra.