Juventus, Chiellini: "I cicli a volte finiscono"

Il ko della Juventus contro l’Inter ha quasi il sapore di un passaggio diconsegne virtuale tra i campioni in carica e l’Inter di Antonio Conte. Probabilmente prima di abdicare, i bianconeri cercheranno in tutti i modi di reagire, ma la prova schiacciante dei neroazzurri ieri sera, potrebbe voler dire che l’Inter è pronta a scucire lo scudetto dalle maglie bianconere.

Chi ci mette la faccia dopo la debacle milanese è il capitano Giorgio Chiellini che a caldo, intervistato dai microfoni di Sky Sport e JTV, mastica amaro e analizza comunque lucidamente il match: “Dobbiamo ripartire da questa sconfitta per imparare, per migliorare e per capire che bisogna dare tutti qualcosina in più perchè hanno meritato nettamente di vincere, ci hanno surclassato. Abbiamo sbagliato in tutte le fasi, offensiva, difensiva, tecnica, di posizionamento, purtroppo abbiamo sbagliato tanto e il campo ci ha punito giustamente”.

Nonostante la sconfitta, il capitano guarda avanti: “Puoi provare tutto quello che vuoi, ma alla fine è come provi a farle le cose. Non siamo mai andati in partita, non siamo mai riusciti a contrastarli e a vincere un duello. Si fa fatica a parlare di tattica, c’è stata proprio una distanza troppo netta: ci deve far riflettere. Tra due giorni abbiamo una finale, dobbiamo ripartire: è un colpo importante ma non ci deve mettere KO. Ci sono stati errori di tutti, senza colpevoli. Non va bene, sono parole semplici da dire dopo: non è stato semplice cambiarla in itinere, ci abbiamo provati ma non ci siamo riusciti. Volenti o nolenti bisogna resecare, mercoledì ci giochiamo il primo trofeo dell’anno e ci teniamo in modo particolare”.

Infine l’ammissione più pesante e forse la più vera: “Sapete, gli anni passano per tutti. I cicli a volte finiscono, stiamo cercando in tutti i modi di farlo continuare. Riuscire ad arrivare al decimo scudetto di fila sarebbe una cosa incredibile: non è facile, ma ci stiamo provando in tutti i modi”.

OMNISPORT | 18-01-2021 09:41