Juventus, Chiellini: "Tutto è ancora possibile, c'è tempo"

La Juventus ha vinto contro lo Spezia nell’ultimo turno, conquistando la prima vittoria in campionato, in questa edizione di Serie A: in campo non è sceso da titolare Giorgio Chiellini, che dopo gli Europei vinti con l’Italia di Roberto Mancini ha stretto un nuovo accordo con il club bianconero.

In campo è il capitano: fuori il leader indiscusso, per anzianità ed esperienza. Intervenuto nel corso dell’evento “Italian Tech Week 2021”, il difensore Azzurro ha parlato del momento vissuto dalla Juventus: “Quando ci sono grossi scossoni ci vuole tempo per trovare l’equilibrio: nel mondo di oggi non ci sono né pazienza né tempo. Bisogna cercare di ottimizzare questo tempo, ma serve pazienza”.

Chiellini ha parlato della difficile situazione legata alla rincorsa alla vetta che, potrebbe essere compromessa da questo avvio di stagione: “Dobbiamo tenere la nave anche in un mare in tempesta. Se è tutto possibile? Sì, c’è tempo: la nave arriverà in porto con sacrificio e lavoro”.

Il difensore ha poi parlato dell’esperienza vissuta in estate in Nazionale, emozionante e indimenticabile: “Non mi aspettavo di diventare il meme dell’estate: ai Mondiali potrei anche esserci. Sto bene per ora, ma bisogna pensare al presente”.

