Juventus, colpo a sorpresa: preso un terzino a costo zero

La Juventus piazza un colpo di mercato in prospettiva futura: il club bianconero ha acquisito a parametro zero il terzino classe 2000 Wesley dal Flamengo.

A dare l'annuncio ufficiale lo stesso promettente giocatore brasiliano sul suo profilo Instagram: "Una nuova storia", ha scritto il giocatore a corredo di una foto che lo vede in posa con il capotto della Juventus. Un affare portato a compimento sotto traccia, che porta la firma dell'agente italo olandese Mino Raiola: i bianconeri hanno approfittato del mancato rinnovo del giocatore con il club rossonero e lo hanno prelevato a parametro zero.

Cresciuto nel Flamengo, Wesley è soprannominato "Gasolina" per la velocità con cui percorre la fascia destra: brevilineo, è molto dotato tecnicamente ma deve migliorare sotto l'aspetto difensivo. Sulle sue tracce c'erano anche diversi club olandesi e spagnoli, ma i dirigenti bianconeri su suggerimento di Raiola, che non ne cura gli interessi ma ha rapporti stretti con l'entourage del giocatore, si sono mossi prima e hanno chiuso il colpo anticipando tutti. Tra i più felici dell'arrivo in Italia del giocatore anche il suo ex compagno di squadra al Flamengo Lucas Paquetà, che ha messo like alla foto di Wesley.

Si fanno sempre più stretti i rapporti tra la Juventus eMino Raiola, che a breve si siederà al tavolo con i bianconeri per parlare del rinnovo di contratto di Moise Kean. In scadenza nel 2020, l'attaccante di Vercelli potrebbe firmare a breve un accordo per il prolungamento del contratto per le prossime quattro stagioni, a circa due milioni di euro all'anno. "Ci teniamo molto al ragazzo perché é un 2000 e sta facendo ottime cose. A 19 anni è veramente una cosa incredibile, sta facendo molto bene. Poi ovviamente noi vorremo prolungare il contratto con lui, stiamo già facendo dei passi avanti", le parole del vice presidente della Juventus Pavel Nedved.

