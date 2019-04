La Juventus ha deciso il futuro di Kean: retroscena sul Milan

A gennaio stava per lasciare la Juventus, ora arriva il rinnovo da top player. Le ultime settimane hanno rivoluzionato il futuro di Moise Kean: l'attaccante di Vercelli, dopo i due gol in Nazionale, è andato a segno 5 volte nelle ultime cinque partite di campionato, con una media totale in serie A di una rete ogni 47 minuti giocati. La marcatura decisiva nel big match contro il Milan ha ulteriormente blindato il suo futuro alla Juventus, che si ritrova in casa un elemento dal grandissimo potenziale, non solo tecnico ma anche mediatico.

In scadenza nel 2020, Kean potrebbe firmare a breve un accordo per il prolungamento del contratto per le prossime quattro stagioni, a circa due milioni di euro all'anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Ajax, in programma il 16 aprile, il direttore tecnico Fabio Paratici incontrerà Mino Raiola per discutere il rinnovo di contratto.

L'agente italo-olandese vuole garanzie tecniche da parte del club sul ruolo che avrà il giocatore in futuro nella rosa: prima del boom, in questa stagione aveva giocato solo scampoli di partita e l'entourage del classe 2000 non era affatto soddisfatto, tanto che a gennaio si guardava con molto interesse alle offerte del Milan.

Secondo il retroscena riportato dalla Gazzetta dello Sport, per tre volte Leonardo, su spinta di Gennaro Gattuso, ha provato ad arrivare al giocatore, anche dopo il mercato di gennaio, ma la Juve ha vanificato tutti i tentativi del Diavolo. E il tempo le ha dato ragione, ora Kean è inarrivabile. "E' un contatto continuo, succede così. Kean adesso è esploso e sta andando lontano dalle nostre possibilità, ieri era una grande promessa e oggi è una grande realtà", ha ammesso Leonardo.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 12:35