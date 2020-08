Juventus, completato lo staff di Pirlo: firma un altro ex bianconero

Anche Igor Tudor farà parte dello staff del neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo: la squadra sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta Sky, l’ex difensore bianconero, che ha allenato in carriera l’Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabukspor, il Galatasaray e l‘Udinese, avrebbe accettato la proposta e entrerà nel team che guiderà i campioni d’Italia nella prossima stagione.

L’ex centrale juventino, che in bianconero disputò 7 stagioni dal 1998 al 2005 conquistando due scudetti e due Supercoppe italiane, prima di firmare dovrà risolvere il contratto con l’Hajduk Spalato.

La squadra del Maestro è così delineata: Roberto Baronio sarà il vice allenatore, tra i preparatori atletici ci sarà Paolo Bertelli, Claudio Filippi resterà il preparatore dei portieri, Antonio Gagliardini e Igor Tudor saranno i collaboratori tecnici.

La Juve è ancora in vacanza ma Pirlo è già al lavoro. Negli scorsi giorni l’ex centrocampista ha telefonato più volte a Cristiano Ronaldo, illustrando a CR7 ciò che ha in mente per il futuro della Juventus. L’obiettivo è affiancare al cinque volte Pallone d’Oro una punta molto simile a Benzema per farlo rendere al meglio.

Martedì Giorgio Chiellini sarà invece già al lavoro a Vinovo. Come riportato da ‘Tuttosport’, il difensore toscano sarà il primo a varcare i cancelli della Continassa in attesa del raduno fissato per il 24 agosto: tanta è la voglia di ripartire per mettersi definitivamente alle spalle i guai fisici che hanno turbato la sua stagione, costringendolo a lunghi periodi di stop che hanno privato Sarri di una pedina fondamentale per il reparto arretrato.

Chiellini ha intenzione di tirarsi a lucido per dare fin da subito un’ottima impressione al nuovo tecnico Andrea Pirlo: inizialmente si dedicherà ad un programma diviso tra campo e terapie, percorso graduale in vista del recupero definitivo.

OMNISPORT | 17-08-2020 15:25