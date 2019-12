Juventus, Cristiano Ronaldo manda un avvertimento a Sarri

La discussione sul tridente pesante tiene banco in casa Juventus dopo la vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen. L'ingresso di Dybala a 20 minuti dal termine della sfida in Germania ha sbloccato una partita fino a quel momento deludente: la Joya ha prima servito con un cross perfetto Cristiano Ronaldo per l'1-0, poi ha innescato Higuain, che ha chiuso l'incontro con un sinistro al fulmicotone da fuori area.

CR7 ai microfoni di Sky ha mandato chiari messaggi a Sarri dopo la partita: "Il tridente? Ci divertiamo molto, l'intesa è ottima sia con Dybala che con Higuain. Mi piace giocare con entrambi, decide poi l'allenatore cosa è meglio fare. Noi ci divertiamo insieme", ha detto il portoghese, che durante la partita si è invece lamentato più volte con il trequartista titolare, Bernardeschi.

Le sue condizioni fisiche: "Mi sento bene, i problemi fisici che ho avuto ormai sono questioni passate. Sono stato diverse settimane con un dolore al ginocchio, ora sto bene. Anche la squadra sta bene, le cose stanno migliorando, anche per me personalmente. Sto bene in campo".

Sarri in conferenza stampa ha così commentato l'ipotesi di un tridente dal 1': "Se li potremo vedere dall'inizio non lo so, io stasera ho aspettato in campo ci fossero le condizioni per farli giocare tutti e tre" .

"Probabilmente li avessi fatti giocare nel primo tempo sarebbe stato diverso, quando ho avuto la sensazione che fossero in fase calante e che si stessero aprendo spazi enormi tra la linea difensiva e i centrocampisti, siamo andati dentro con tutti e tre, ma lì secondo me c'erano le condizioni per farli rendere al meglio".

SPORTAL.IT | 12-12-2019 07:44