Il bianconero a Mediaset: “Lukaku ha esultato sotto la nostra curva, è stato espulso giustamente”

05-04-2023 08:31

Ai microfoni di Mediaset il giocatore brasiliano della Juventus, Danilo, ha commentato diversi temi. Il primo tema è sicuramente legato all’attaccante dell’Inter:”Lukaku ha esultato sotto la curva avversaria, ha preso il secondo giallo ed è stato espulso giustamente. Juve-Inter è sempre una partita tesa, ma serve il rispetto. Per andare in finale ci sono ancora 90′ da giocare”.

Danilo ha parlato anche del rigore: “Bremer ha qualità, ma è ancora giovane e deve imparare tante cose. Noi siamo al suo fianco per aiutarlo. Non è comunque colpa di Bremer se abbiamo pareggiato, ma di tutta la squadra”. In chiusura un pensiero sulla rissa finale tra Cuadrado e Handanovic: “Cuadrado ha quasi 35 anni. Non sono responsabile per quello che fa in campo. Tra di noi ne parleremo, ma lui sa che peso ha all’interno della squadra”