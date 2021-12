Juventus, De Winter positivo al Covid-19

La Juventus ha comunicato che Koni De Winter è risultato positivo al Covid.

“Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Koni De Winter, il quale sta già osservando le norme previste. La Juventus, che ricomincerà la sua attività domani, giovedì 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie”.