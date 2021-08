Juventus, scelta la strategia per l'ultimo colpo in attacco

Juventus protagonista delle ultime ore di mercato?

L’esito delle prime due giornate di campionato suggerirebbe questo, visto che i bianconeri hanno raccolto appena un punto contro Udinese ed Empoli e sono già staccate dal trenino delle altre cinque grandi a punteggio pieno dopo 180 minuti.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, peraltro, i giocatori di Max Allegri dovranno affrontare in sequenza Napoli e Milan, partite già quasi determinanti per testare le ambizioni dei bianconeri in questa stagione.

C’è il rischio di ripetere la disastrosa partenza della stagione 2015-2016, quando la squadra anche allora diretta da Allegri ottenne solo un punto nelle prime tre giornate. La riscossa quell’anno partì solo a novembre dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo e anche se quell’annata fu coronata dalla conquista dello scudetto oggi nessuno in casa Juve vuole correre il rischio di attardarsi così tanto dai primi posti.

Tuttavia la volontà della società non sembra quella di rincorrere rinforzi compulsivi nelle ultime ore di trattative, bensì di allungare lo sguardo verso gennaio.

Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Moise Kean, che sostituirà numericamente Cristiano Ronaldo, del quale erediterà anche la maglia numero 7, l’unico altro volto nuovo potrebbe arrivare dal centrocampo, con il ritorno d Miralem Pjanic sempre più vicino. Il bosniaco risponderebbe infatti assai più rispetto ad Axel Witsel all’identikit del centrocampista abile nella fase di costruzione invocato da Allegri.

Quanto all’attacco, invece, il ds Cherubini e il vice presidente Nedved stanno già mettendo in cantiere un’operazione per gennaio, quando potrebbe tornare in Italia Mauro Icardi.

L’ex capitano dell’Inter è un profilo che piace ad Allegri e la dirigenza bianconera ha provato in ogni modo a concludere l’affare nell’attuale finestra di mercato, scontrandosi però con il secco rifiuto del Psg, che al netto della possibile permanenza di Kylian Mbappé non vuole far partire Icardi almeno fino alla sessione invernale

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i dialoghi tra i due club stanno invece procedendo in vista di gennaio.

Sotto contratto col Psg fino a giugno 2024 con un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione più altri due di bonus, Icardi potrebbe arrivare a Torino a metà stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’attaccante e la moglie-agente Wanda Nara vedrebbero bene il ritorno in Italia, lasciando però ancora aperta la possibilità di tornare al Psg qualora l’avventura in bianconero non funzionasse.

Dall’altra parte, con Kean acquistato in prestito con obbligo di riscatto, la Juventus potrebbe puntare su un attaccante di spessore internazionale pe rla seconda parte di stagione e su un vero centravanti d’area, ruolo scoperto nell’attuale rosa dei bianconeri pensando anche alle caratteristiche di Alvaro Morata.



