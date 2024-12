Juventus, Del Piero: quel gol alla Fiorentina mi consacrò, Yildiz vero 10, pronto a tornare

La Juve ospita la Fiorentina e Del Piero riavvolge il nastro dei ricordi: "Contro la Viola il gol più bello della mia carriera". Il giudizio su Motta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Juventus ospita la Fiorentina in occasione dell’ultimo match del 2024. Una gara importante per le ambizioni di Thiago Motta e speciale per Alessandro Del Piero. Contro la Viola Pinturicchio realizzò un gol impossibile, probabilmente il più bello della sua immensa carriera.

Juventus-Fiorentina e il gol pazzesco di Del Piero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match in programma allo Stadium, Del Piero apre il baule dei ricordi. “Sì, Juventus-Fiorentina è anche la mia partita” confessa. Stagione 1994/95, 4 dicembre. Minuto 87: ecco il capolavoro di Pinturicchio. Tiro al volo su lancio di Alessandro Orlando e viene giù lo stadio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Signora completa la rimonta: da 0-2 a 3-2. “È stata la più bella di tutte. Un gol che ha avuto un peso specifico importante, perché arrivato in una partita che ha cambiato il volto del nostro campionato – racconta Alex -. Quella rimonta in quindici minuti ci ha fatto capire che potevamo vincere contro chiunque se avessimo messo in campo le nostre qualità. E così, alla fine, è stato”.

Il momento della Juventus e Thiago Motta

Del Piero analizza la stagione della nuova Juve di Giuntoli e Thiago Motta. A differenza di chi stronca l’operato dei due, la leggenda bianconera non fa drammi. “È un momento di cambiamento. Quei pareggi hanno fatto parlare perché sono stati molti, ma l’ultima vittoria col Monza ha rinvigorito l’ambiente. E anche in Champions le cose stanno andando abbastanza bene. Lo scudetto? La Juventus è lì…”.

Il discorso si sposta poi sul tecnico italo-brasiliano. “Non avendolo mai avuto come allenatore non posso giudicarlo. Però l’ho sfidato tante volte da calciatore. Era molto tignoso, eppure con grandi capacità tecniche e una notevole visione di gioco: se trasporta le sue qualità in panchina sarà tanta roba”.

Del Piero: la 10 a Yildiz e il possibile ritorno

In estate ha destato clamore la scelta del club di affidare la 10, il numero dei più grandi, al giovane talento turco Yildiz. Eredità pesante, nulla da eccepire. Ma Del Piero approva: “Sì, mi piace. È bravo”.

Inevitabile un passaggio su un suo possibile ritorno alla Juventus da dirigente. “Ho trascorso 19 anni unici alla Juve: una storia d’amore incredibile così come incredibile è stato il feeling con i tifosi. Guardo al futuro con positività, del resto questo è il mio modo di essere”.