Juventus, Del Piero tira le orecchie a Cristiano Ronaldo e Dybala

Comodo poker della Juventus in Ungheria nella terza gara del girone di Champions League contro il Ferencvaros, ma il grande ex Alessandro Del Piero, analizzando la partita ai microfoni di Sky, ha evidenziato che non tutto è andato nel verso giusto per la squadra di Pirlo.

All’ex capitano bianconero non sono piaciuti certi atteggiamenti degli attaccanti della Vecchia Signora, in particolare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che hanno cercato più volte la gloria personale invece di lavorare per la squadra. “A CR7 e Dybala qualcosina andava detta, forse anche più di qualcosina. Ho visto il portoghese un po’ giù, poco lucido. In un’occasione doveva scegliere il passaggio centrale per Morata libero, quindi un po’ in difficoltà”.

Morata, al contrario, ha peccato di egoismo almeno in una circostanza, quando invece di tirare da posizione favorevole ha servito Ronaldo: “Lì Morata doveva tirare. Se tirava da quella posizione, nessuno poteva dirgli niente”.

“Dietro bene, hanno fatto bene, però, ragazzi… sapevamo che doveva essere una partita relativamente in discesa per la Juve, ma loro hanno fatto in modo che fosse veramente in discesa libera…”, sono le parole di Pinturicchio, che frena un po’ gli entusiasmi.

Su Andrea Pirlo, Del Piero si esprime così: “È all’inizio del suo percorso. Questa è la reale differenza tra lui e Zidane, che ha più esperienza, che l’ha maturata prima di arrivare alla panchina della prima squadra del Real Madrid. Le possibilità di andare avanti sullo stesso percorso però ci sono”.

OMNISPORT | 05-11-2020 15:35