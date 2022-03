Juventus, Deschamps difende Rabiot: "Centrocampista completo"

17-03-2022 20:14

In vista del match tra la Francia e la Costa d’Avorio, il ct dei Blues Deschamps in conferenza stampa ha difeso Rabiot dalle critiche dei tifosi della Juventus: “Adrien è un giocatore polivalente, capace di esprimersi in ruoli e sistemi di gioco differenti. Se in fase offensiva ha sempre fatto bene, alla Juve è cresciuto tanto da un punto di vista difensivo. Da mezzala si esprime meglio, è partendo da quella posizione che riesce ad attaccare meglio la profondità, ma parliamo di un centrocampista completo“.

“Per quanto riguarda le prestazioni, non è semplice fare un paragone tra club e nazionale – prosegue Deschamps -. Sicuramente, questo è chiaro, il rendimento dipende anche dai calciatori che hai al tuo fianco e da tutta la squadra”.

