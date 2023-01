Juventus, Di Maria è pronto per l'Udinese

05-01-2023 15:36

Dopo la sofferta vittoria sulla Cremonese, la settima di fila in campionato per la Juventus, tutte senza subire reti, per Max Allegri arrivano buone notizie anche dall’infermeria.

Angel Di Maria ha infatti svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni che non sono scesi in campo allo Zini, effettuando anche alcuni tiri in porta.

Il campione del mondo, che era stato costretto a saltare la prima partita del 2023 a causa di una contusione alla caviglia, sembra quindi destinato a rientrare tra i convocati per la prima gara casalinga del 2023 della Juventus, in programma sabato 7 gennaio alle ore 18 contro l’Udinese.

Spetterà poi ad Allegri decidere se mandare in campo Di Maria dall’inizio, anche alla luce degli impegni ravvicinati che attendono la Juventus, che sarà di scena già venerdì 13 in casa della capolista Napoli, distante ora sette punti in classifica.

Di Maria, che al Mondiale ha disputato cinque delle sette partite dell’Argentina, ma solo una, la prima contro l’Arabia Saudita, per intero, non gioca titolare in Serie A dal 18 settembre in casa del Monza, gara nella quale l’esterno fu espulso al 40′ per gioco violento nei confronti di Izzo.