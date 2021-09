Juventus, durissima contestazione dei tifosi all’Allianz Stadium

E’ un periodo davvero duro per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri dopo un inizio di Serie A da mani nei capelli. Il pareggio contro l’Udinese in trasferta e soprattutto la sconfitta casalinga contro l’Empoli non possono di certo lasciare tranquillo l’animo dei tifosi della Vecchia Signora, colpiti duramente anche dall’addio di Cristiano Ronaldo ad una settimana dalla fine del mercato senza che ci fossero colpi ad effetto per sostituirlo (il ritorno di Moise Kean, ovviamente, non può bastare). Ed ecco che allora, un gruppo della tifoseria organizzata bianconera, i Viking (storico gruppo Ultras) ha deciso di manifestare tutta la propria frustrazione con due striscioni posti fuori dall’Allianz Stadium.

Il primo: “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto” prende di mira direttamente il presidente della Juventus Andrea Angelli, oltre che Alberto Pairetto, il dirigente che alla Juventus è responsabile di curare i rapporti con i tifosi. Il secondo, che invece sembra più un messaggio rivolto ad altri gruppi interni della tifoseria, recita così: “Ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da cog….i”.

Fino a questo momento, nessuna accusa è stata lanciata nei confronti della squadra e del tecnico Max Allegri, ma certo è che la stagione di Madama necessita di una svolta immediata. La sensazione infatti è che la Juve si trovi in una sorta di limbo, tra rivoluzione e ringiovanimento ma senza avere una strada precisamente tracciata davanti a se. I tifosi in questo caso, dopo moltissimi anni di successi, dovrebbero più che altro pensare a sostenere la squadra, invece di contestare il Presidente alla prima occasione utile. A Max Allegri e ai giocatori il compito, non certo facile, di tornare agli antichi fasti.

OMNISPORT | 02-09-2021 15:26